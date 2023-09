Les Trans Musicales

Elles annoncent chaque hiver quelles seront les tendances musicales de demain. Nirvana, Ben Harper, Lenny Kravitz, LCD SoundSystem, Portishead, Birdy Nam Nam, Daft Punk, Etienne Daho, Godspeed You! Black Emperor, Björk ou, plus récemment, Stromae, London Grammar, Calvin Harris, Major Lazer, Jungle, Jeanne Added, Fishbach, Superorganism et Nakhane … tous sont passés par les Trans alors qu'ils étaient encore inconnus.

Rendez-vous bien connu des amateurs de musiques actuelles, les Trans conservent le même mot d'ordre depuis 1979 : partir à la découverte des artistes émergents et favoriser leur rencontre avec les publics les plus larges possibles.

