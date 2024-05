La plus grande beach party de France revient pour une 17ème édition les 16, 17 et 18 août 2024 sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. Au programme, 3 jours de fête les pieds dans l’eau, 15h de musique non-stop, 60 000 festivaliers attendus et une programmation XXL. La première phase d’annonce comprend les artistes phares de la scène électro internationale de Boris Brejcha, Fisher, Lost Frequencies, Kaytranada, Paul Kalkbrenner, Timmy Trumpet aux coqueluches du rap français SCH et Gazo.