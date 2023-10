La plus grande beach party de France revient pour une 16ème édition les 4, 5 et 6 août 2023 sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. Au programme, 3 jours de fête les pieds dans l’eau, 15h de musique non-stop, 8 scènes, 60 000 festivaliers attendus et une programmation XXL.

