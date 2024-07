Bomba Dischi en association avec Super!, Le Trabendo, l’Institut Culturel Italien de Paris et Playground Love présente : Les Nuits de la Bomba les 12 et 13 septembre 2024 au Cabaret Sauvage et au Trabendo à Paris, la fête où tous·tes les artistes de notre label se relaient sur scène. Au programme : Ariete, Bnkr44, Calcutta, Clavdio, Colombre et Maria Antonietta, Esseho, Fenoaltea, Franco126, Giorgio Poi, Hello Mimmi, Nuvolari, Pop X, Psicologi, Replicant, , Rosolo Roso, Tenth Sky, Thru Collected.