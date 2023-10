Les Inrocks Festival revient du 13 au 18 décembre avec plusieurs soirées exceptionnelles. Les 13 et 14 décembre à La Boule Noire avec deux cartes blanche à Sofie Royer et au Label Speedy Wunderground. Le 15 décembre à la Bourse du Commerce pour une soirée déjà complète en compagnie de Martin Rev et Bar Italia. Une soirée club le 16 décembre avec le collectif 99GINGER à La Boule Noire. Et enfin une date unique en France pour le groupe shoegaze RIDE, qui viendra célébrer le 30ème anniversaire de son album culte « Nowhere ».