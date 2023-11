Les Inrocks Festival 2024

Pour sa 35ème édition, Les Inrocks Festival investit un lieu nouveau dans sa mémorable histoire entamée en 1998 : le CENTQUATRE-PARIS. Les Inrocks Festival lancera ainsi la saison festivalière, du 27 février au 2 mars 2024, avec en première tête d’affiche annoncée, The Libertines, une semaine avant la sortie de leur quatrième album tant attendu, All Quiet on the Eastern Esplanade, et annoncé cet automne par l’entraînant single Run Run Run. Personne n’a d’ailleurs oublié le concert mémorable du groupe de Pete Doherty et Carl Barât aux Inrocks Festival 2002 à l’époque triomphale d’Up the Bracket. Avant la révélation prochaine de la programmation de cette 35e édition déjà immanquable, on retrouvera, au milieu de concerts en pagaille étalés sur cinq jours, une journée de talks et conférences. Vivement l’année prochaine.