Le Mazette x Entente Nocturne Festival

1 Port / 3 Péniches / 6 Scènes / 2 croisières / 24 Collectifs / 2 jours de fête

Depuis maintenant 4 ans, L’entente nocturne est un projet collectif où l’alchimie créée par l’union de plusieurs collectifs d’horizons différents et de toutes vos folies nous permet d’entrer dans un monde éphémère plus libre. Amoureux de musique électronique, il est temps pour vous de découvrir un univers où les frontières ne séparent plus les différences, mais les rassemblent au nom de la communion et de l’entente. Après l’incroyable succès du retour à quai de l’équipage historique au printemps dernier, c’est dans un port agrandi d’une péniche de croisière supplémentaire et avec le prompt renfort de nouveaux collectifs que nous vous souhaitons la bienvenue dans l’Entente Nocturne : l’État de Fête.