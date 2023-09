LE MAKEDA SORT SES ELLES

Depuis bientôt 3 ans, le Makeda brille par son éclectisme et sa volonté de mettre en avant les femmes sur scène. Une nouvelle énergie est à l'œuvre, au cœur de ce quartier en pleine mutation. Grâce au travail d'équipe qui entoure le duo solaire à la tête du Makeda, Francine et Aude, la salle accueille des artistes de tous les horizons, mais fait une part belle à la femme, encore minoritaire dans le milieu de la musique. Avec des artistes engagées, le Makeda rend hommage à la reine de Saba qui sommeille en chacun.e de nous… et compte bien faire vivre la femme encore et toujours, à travers sa programmation.