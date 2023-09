LE GRAND FOODING S.PELLEGRINO : LA TABLE FRONDE

Rendez-vous le samedi 4 septembre pour la nouvelle édition du Grand Fooding S.Pellegrino ! La Table Fronde ce n’est pas un, mais deux événements : une conférence de haute volée au Théâtre Déjazet et une expérience pour se faire les dents, qui se déploiera dans le quartier libre Vertbois (rue du Vertbois et rue Volta), le tout ambiancé par la sensass DJ Eyrah et le prodige DJ Lewis OfMan. Alors, plutôt conférence ? Plutôt expérience ? Les deux ? Nous vous proposons une billetterie à la carte, vous faites donc comme vous voulez !

