La Via di Casa IV, Blessound e La Tempesta organizzano La Tempesta Bless, un festival di due giorni che si svolgerà a Blessano, in provincia di Udine. I concerti di Sick Tamburo, Giorgio Canali, Bud Spencer Blues Explosion e Istituto Italiano di Cumbia, oltre ai dj set di Mr. Island, E.Sist, Michele Poletto e Cas'Aupa, in un contesto bucolico alle porte della città dove si mangia e si beve per celebrare la fine dell’estate.