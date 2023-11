Autour du vin esprit nature, un salon de copains et des vins de copains.馃嵎 Pour sa 7猫me 茅dition parisienne, la GoulAyance invite une cinquantaine de vigneron路ne路s de vins natures venu.e.s des quatre coins de la France pour l'occasion mais aussi un vigneron g茅orgien, deux vigneron路ne路s espagnol路e路s et un producteur de K茅fir parisien !

鈻笍LES VIGNERON路NE路S & PRODUCTEURS路RICE路S鈻笍 鈻笍LOIRE鈻笍 Alain Couillaud - Domaine du Haut-Planty - Loire Muscadet Anne-Claire Paillet - Domaine de l鈥橝nne - Loire et Cher B茅atriz Paparrija - Clos Kixhaya - Loire Chinon Bertjan Mol - Domaine la Taupe - Loir et Cher Christophe Fouchet - La Lunotte 鈥 Loire Touraine Fran莽ois Blanchard - Boisson Vivante - Loire Richelieu Lydie & Thierry Chancelle - Loire Saumur Marie Carroget - Domaine de la Paonnerie - Loire Anjou Julien Pr茅vel - Loire Montlouis Paul Gillet - Les Maisons Br没l茅es - Loir et Cher Vincent Wallard - Cuatro Manos - Loire Vienne Romain Petiteau - Domaine de la Tourlaudi猫re - Loire Muscadet Thomas Pu茅chavy - Loire Vouvray Victor Cossy - Fermenterre - Loire Muscadet 鈻笍ROUSSILLON ET LANGUEDOC鈻笍 Aline Hock - Les Mathouans - Roussillon Antoine Latipau - Domaine de l鈥橢ncantade - Roussillon Hatuey Berdasco - Domaine Malpaso - Roussillon Luc Devot - Le D茅bit d鈥橧vresse - Roussillon Sylvain Respaut & Olivier Cros - La Cave Apicole - Roussillon Elisabeth Villeneuve - Domaine la Robe Pourpre - Languedoc 鈻笍SUD OUEST鈻笍 Baptiste & Gilles Bley - Le Clos Siguier - Cahors Lucinda Terreyre - Clos Rocailleux - Gaillac Ludovic Bucquet - Domaine Bucquet - Sud Ouest Nicolas Bastin - Domaine de la Tronque - Sud Ouest Pierre Ferrari - La Taillade - Sud Ouest Alain Dejean - Domaine Rousset Peyraguey - Bordeaux Lucie Man莽ais - Ch芒teau Bois de la Gravette - Bordeaux M茅doc Philippe Betschart - Les Graves de Viaux - Bordeaux Graves Thomas Meynadier - Vignoble Meynadier - Bordeaux 鈻笍SUD EST ET C脭TE DU RH脭NE鈻笍 Fran莽oise et Jean-Baptiste Dutheil - Ch芒teau St Anne - Bandol Manuel Pineau - C么te du Rh么ne Nicolas Sinoir - C么te du Rh么ne 鈻笍ALSACE鈻笍 Pierre Dietrich - Domaine Achill茅e - Alsace Christian Binner - Domaine Binner - Alsace 鈻笍BOURGOGNE鈻笍 Baptiste Delhomme - Domaine Delhomme - Bourgogne Fran莽ois Ecot - L鈥檌nsolent - Bourgogne 鈻笍BEAUJOLAIS鈻笍 Jean-Fran莽ois et Ghislaine Debourg - Beaujolais J茅r么me Balmet - Beaujolais Romuald Valot - Beaujolais Sylv猫re Trichard - S茅l茅n茅 - Beaujolais 鈻笍AVEYRON ET ARD脠CHE鈻笍 Alexis Robin et L茅na Perdu - Les Bois Perdus - Ard猫che Charles Quantin & Laura Soldan - Les 2 fauves - Ard猫che G茅rald Oustric - Domaine du Mazel - Ard猫che Sylvain Bock - Ard猫che Thierry Doulmet - Ard猫che Patrick Rols - Aveyron 鈻笍 JURA ET SAVOIE鈻笍 Nicolas Julien Hibold - Domaine des Ourobores - Jura France Gonzalvez - Savoie 鈻笍G脡ORGIE ET ESPAGNE鈻笍 Nika Endeladze - G茅orgie Carles Mora Ferrer - Clos de Soleres - Espagne Julien Ben Hamou Lopez 鈥 Coruna Del Conde - Espagne 鈻笍K脡FIR鈻笍 Hughes Piketty - Eplem - Paris