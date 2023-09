🎹 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗤𝗨𝗘 & 𝗚𝗔𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗘 🍴 8 ans ! Vous faisiez quoi vous à 8 ans ? Une chasse au trésor avec vos potes ? Bah nous aussi, sauf que le trésor c'est toujours le même : 3 jours et 2 nuits dans les Douves du Chateau d'Égreville les 8, 9 et 10 juillet 2022 Un trésor pour les papilles et les oreilles, comme d'hab' Mais comme c'est notre anniversaire, on aura... quelques surprises 😉 ❤️