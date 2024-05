La L2P Convention, l’événement hip-hop et street culture, revient du 14 au 16 mars 2024 et rayonnera de nouveau dans tout Paris avec des conférences, talks, workshops, masterclasses, concerts et expositions. Cette nouvelle édition permettra aux professionnels·les et au public de se rassembler pour échanger et enrichir le débat, s’informer sur les tendances, développer leur réseau et favoriser la structuration d’un mouvement artistique incontournable.