Kindergarten & Overkast Pres. Marathon: BOnsai + Kinder = From Dusk Till Dawn

Dopo la notte magica al Link abbiamo pensato di farvi un'ultima sorpresa estiva davvero pazza, per ringraziarvi di averci seguito in questa lunga stagione fino alla fine. Un'unico lungo party dal tramonto all'alba, una maratona che si spostera nella citta di Bologna senza esclusione di colpi, con il sound che seguira il corso della giornata proponendovi un'esperienza inedita. FROM DUSK Dalle 17:00 a 00:00 saremo ad animare il palco del Bonsai Garden per il Kanapa Music Festival con un sacco di chicche, tutto a ingresso gratuito. TILL DAWN Continueremo con l'after party da 00:00 fino a tardi nella nostra casa base, il Kindergarten, con due stage per l'occasione, uno Indoor e uno Outdoor.