Khalab torna sul palco in formazione live band con una serie limitata di concerti, per presentare in formula intima e diretta il suo ultimo album “Layers”, uscito nel 2023 per Hyperjazz Records. Al fianco di Khalab Pietro Santangelo al sax (PS5, Nu Genea) e i Phresoul (Enrico Truzzi e Davide Paulis) alla sezione ritmica; ad accompagnare il quartetto ci sarà in ogni data uno special guest, annunciato il giorno stesso dell’esibizione.