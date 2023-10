Certaines choses, que l’on considère comme extraordinaires, prennent fin. D’autres se transforment, se réinventent, et continuent d’exister, différemment… Hommage aux pionniers et héritiers d’une scène incandescente, Just Before Midnight convoque du 16 au 19 novembre et pour sa 1ère édition vampires, sorcières, New York et proto punk à Blonde Venus.