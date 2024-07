Avec son nouveau format JourNuit, Le Mazette propose un format inédit de fête de jour et de nuit, de 14h à 6h, sans interruption. Cette série d'évènements aura lieu tous les samedis du 6 juillet au 28 septembre, et mêlera open air, club mais aussi échanges et réflexion autour d’un sujet cher aux équipes du lieu : l’écologie.