JOE UNKNOWN’S PARIS TAKEOVER

Joe Unknown, c’est un peu un condensé de tout ce qui se fait de meilleur en musique outre-Manche. Sur des riffs 70’s hargneux, loops hip-hop et rythmiques dub/drum’n’bass, vient se greffer ce fameux phrasé désabusé, typiquement UK, à mi-chemin entre post-punk et slam poétique à la The Streets ou Sleaford Mods – des mentors de l’artiste. Un joyeux bordel, à l’équilibre quasi miraculeux, traduisant l’amour du jeune DJ originaire de Glasgow pour l’art et la culture britanniques au sens large. « Ride », son infectieux premier single, illustre ainsi avec charme et autodérision une certaine idée de la British way of life, sur un sample du féroce Neat Neat Neat de The Damned. Avec une telle énergie à revendre, on vous parie que Joe Unknown ne restera pas longtemps « inconnu. A découvrir de toute urgence lors de sa résidence au Pop Up du Label !