JERK OFF 2023

Fondé en 2007, le festival Jerk Off s’attache à protéger, programmer et défendre les diversités de nos communautés queer. Jerk Off célèbre nos identités plurielles, parfois contradictoires, mais toujours unies, afin de montrer l’essentielle nécessité d’une culture libre, ouverte, engagée, inclusive, qui défie l’étroitesse des représentations traditionnelles et dominantes. Arts vivants, arts visuels, tables rondes, workshops, art contemporain, éducation... quelle que soit la forme artistique, Jerk Off est un endroit sûr, où les seules règles sont la bienveillance, l’écoute et le respect de toustes.