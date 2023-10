Japan Days Christmas Edition

Tanto shopping, cultura tradizionale, pop e nerd racchiusi in un'unica esperienza che vi trasporterà in un contesto inaspettato e dal sapore internazionale." Area Market con 120 espositori • Food & drinks zone made in Japan • Spettacoli della tradizione giapponese • Workshop e Laboratori •Kids Area • Maid Cafè & Arcade Corner “Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone”

I Japan Days del Mercatino Giapponese tornano finalmente nel centro di Roma . Saranno i 5000 mq industriali del PratiBus District a trasformarsi in un villaggio giapponese per un intero week end.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.