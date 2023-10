Il Piccolo Principe è uno dei libri di maggior successo della storia della letteratura, una storia che tutti conoscono e molti forse non ricordano. Forse perché come sosteneva Antoine de Saint-Exupéry, il suo autore, gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti, quelle che gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. In scena al Teatro Colosseo una storia che si snoda attraverso i tanti linguaggi che il racconto, la musica, il canto, il circo, gli elementi scenografici e, più in generale, il teatro performativo offre. Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è un installazione. Ma sono 80 minuti di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. Ogni scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all’olfatto. Quelli sono solo le porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore.