Il PENSIERIFICIO | incontri con Benedetta Barzini

Stare insieme, confrontarsi, dare forma ai pensieri e creare spazi di riflessione condivisa.

PENSIERIFICIO arriva a OFF TOPIC, grazie a Benedetta Barzini che mette a disposizione la sua esperienza, i suoi studi e il suo vissuto per creare uno spazio di confronto e dialogo attivo, per porre e porsi domande.

6 incontri scritti con 'poche parole' che riflettono la precisa volontà di Benedetta Barzini di approfondire insieme aə partecipantə, gli argomenti che saranno oggetto delle lezioni.

CALENDARIO

PRIMO INCONTRO Mercoledì 25 maggio ore 19.00 – 21.30 Ci sono analogie fra tutti i popoli? Quali?

SECONDO INCONTRO Venerdì 3 giugno ore 19.00 – 21.30 Riflessioni sul corpo

TERZO INCONTRO Mercoledì 8 giugno ore 19.00 – 21.30 Quali sono le tradizioni che ognuno si porta dietro? A cosa serve la trasgressione? Cosa significa Vecchio? Cosa significa Nuovo? Quali sono i valori di Lentezza/Velocità? Si può scegliere una delle domande oppure riflettere su tutte.

QUARTO INCONTRO Mercoledì 15 giugno ore 19.00 – 21.30 Cosa è che fa “femmina”? Cosa è che fa “maschio”? Immaginare come potrebbero essere gli uomini e le donne oltre i banali stereotipi.

QUINTO INCONTRO Mercoledì 22 giugno ore 19.00 – 21.30 La bellezza è un prodotto in vendita?

SESTO INCONTRO Mercoledì 29 giugno ore 19.00 – 21.30 Cosa rappresenta per te la città? Le mode, i trend, esisterebbero se non ci fosse la città?