Dopo il grande successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, "Il Marchese del Grillo", per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti viaggerà in lungo e in largo nel nostro Paese per un lungo tour italiano. La Commedia Musicale tratta dalla sceneggiatura del film “cult” di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti.