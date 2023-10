IBOAT : 12 ans

La goutte d’eau qui fait déborder les Bassins à Flots. L’IBOAT n’a pas fini de squatter le nid, et organise une grosse boum pour fêter le premier anniversaire de sa pré-adolescence : ses 12 ans et tous ses souvenirs de sale gosse. Les 29 et 30 septembre prochain marque l’arrivée d’une nouvelle ère, la reconnection de notre projet électro-musico-naval à l’audace et la fougue des premiers jours, pour raviver la flamme de l’amour naissant sous algorithmes.

PROGRAMMATION :

29.09 :

OPEN AIR - Antoine SY, Jane Fitz

Club Nuggets, Gimme Sound, Distill

CLUB - Binh, Carl H

Straight In, Salomée, Amorce

30.09 :

OPEN AIR - Musique d'Apéritif, Clyde Arcalis, Mondowski, Istanbul Ghetto Club (live)

Alpine DJ b2b POPS, SUPER Daronne

CLUB - Marcel Dettman, Roi Perez, Nosedrip

Paolo Cortes, Neida, Amplitudes

CLUB MATIN - Bruit Rose x CHARONNE