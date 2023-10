Holocene Festival 2023

Alors que la saison de ski bat son plein sur les massifs, Holocène, le plus gros festival grenoblois de musiques actuelles revient les 3 et 4 mars prochains pour sa 5e édition ! Tiens toi prê.t.e à vibrer avec 26 artistes sur les scènes d’Alpexpo Summum, venus spécialement pour enflammer le public grenoblois pendant tout un weekend.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.