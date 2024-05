Holocene 2024

Holocène Festival revient pour mettre le feu aux pieds des Montagnes ! Pour sa 6ème Édition, le festival Holocène opte pour une programmation 100% musiques urbaines et méchamment rap ! Les artistes nationaux et internationaux côtoieront les nouvelles pépites de la scène émergente pour un show exceptionnel, le 8 et 9 Mars 2024 à Grenoble (Alpexpo). Trap, Drill, Jersey, Afro-Jazz, Amapiano, Oldschool, Electro Hip-hop seront mis à l’honneur pour témoigner de la diversité culturelle qu’offre le paysage actuel des musiques urbaines. Avec plus de 20 000 festivaliers attendus sur 2 soirs, 23 artistes (PLK, KAARIS, WERENOI, ZKR, FAVÉ…) répartis sur 3 scènes, l’équipe de Holocène a mis les bouchées doubles pour vous faire vivre une soirée inoubliable.