La Machine du Moulin Rouge et le Bar à Bulles présentent leur saison d’été 2023. Du 30 juin au 30 août, notre lieu devient une nouvelle plateforme : Global System.

Global System s'intéresse aux notions de réseau, de communauté, de circulation et délocalisation. On explore les systèmes d’influences qui enferment et libèrent, provoquent le mouvement et créent des ponts dans la musique, le cinéma et la danse. On repousse les frontières des genres et on regarde ce qu’est le global dancefloor à Paris et à travers le monde.

Cette saison, laissez vous porter par les artistes et les acteur·ice·s majeur·e·s de ces scènes hyper créatives à travers 6 formats : Club, Exposition, Cinéma, Talk, Danse et Solarium.