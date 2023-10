Garorock 2023 est bel et bien sur les rails…et s’arrêtera en gare de Marmande pour 4 jours de folie du 29 juin au 2 juillet 2023. Pour accompagner la riche programmation du plus gros festival du Sud-Ouest un tout nouveau concept se prépare: du camping à l’espace concerts et sa fête foraine vous plongerez dans un nouvel univers, festif, mirifique et merveilleux…