Fête de l'Humanité 2023

La Fête de l'Humanité a été le premier événement français ayant organisé de grands concerts internationaux en plein air (Pink Floyd en 1970, Joan Baez en 1971, The Who en 1972, Chuck Berry en 1973...). La place de la musique, et plus généralement de la culture, y est aujourd'hui prépondérante avec plus de 50 concerts, mais aussi la présence d'un village du Livre, de nombreux spectacles d'arts vivants, de projections cinématographiques, d'expositions artistiques mais également de plus d'une centaine de débats, tables rondes et conférences.