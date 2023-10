Santeria e Linoleum, in collaborazione con Liveurope presentano Freequency. La nuova rassegna musicale che vede protagonisti nuovi e giovani artisti provenienti da tutta Europa per un evento unico che unisce la formula concerto a quella clubbing. Tre serate per promuovere l’eterogeneità della scena musicale europea e la circolazione di nuovi artisti nella cornice del Teatro di Santeria Toscana 31.