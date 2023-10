FLASH x JERK OFF / On se connaît de la nuit - Audrey Liebot

Extraordinairement marqué·e·x·s par des absences On se connaît de la nuit est une création hybride, entre poésie, danse et installation plastique, sur le VIH-sida. Le corps collectif que forment les spectateur·ices et les performers·ses est parcouru de présences manquantes, l’espace, saturé de traces. Il fait un peu trop chaud. L’espace vibre. Au sol, de petites fioles de verre répandues. Des molécules, pour un parfum. Tout tient à une invitation : à passer un moment ensemble, à partager des notes, des doutes, des manques. On se connaît déjà. On se rapproche. On inhale. La nuit commence à tomber