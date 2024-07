Dal 12 al 14 Settembre 2024, le finali nazionali di poetry slam a Milano! Da dieci anni la LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, organizza le finali nazionali: quest'anno, in collaborazione con SLAM Factory, le finali saranno al Circolo Arci Bellezza. Quattro giorni di poesia, presentazioni, open mic, dj set, birrette e un sacco di altra roba: una grande festa per celebrare i dieci anni di campionato, da vivere tutti assieme! Come poeta, come pubblico, come giuria, insomma, come vi pare.