FESTIVAL YEAH SETE 2024

Le festival Yeah est né en 2013 à Lourmarin de la rencontre de trois imbibés de musique désireux de prolonger leur passion au sein d'un projet qui leur a permis depuis dix ans de créer une famille un peu dingo.

Le petit a grandi, propageant à chaque édition une ondée pop rock électro toujours plus dense et dansante. Les amis du Worldwide Festival leur ont proposé de venir déposer leurs bagages le dernier weekend d'aout au Théâtre de la mer , pour transformer durant deux jours ce paradis sétois en dancefloor géant, en terre de feu, de joie, de rires. Mêlant les aventures musicales éclectiques et curieuses dans une ambiance toujours plus chaleureuse, familiale et conviviale! On ne touche à rien. On reprend les mêmes ingrédients de base, et on ajoute quelques nouvelles épices.

L'esprit du Yeah arrive à Sète. Toujours pas de tenues correctes exigées, mais plus que jamais, une fYEAHsta d’enfer imposée!!! OHHHHHH YEAHHHHHHHH!