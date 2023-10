Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant. Du 11 au 15 juillet, le festival Restons Sérieux proposera 22 groupes francophones aux esthétiques et sonorités variées dans 3 lieux différents : le Supersonic Club, le Supersonic Records et le Bataclan. Le seul événement en France à rassembler les ténors et jeunes gens modernes qui incarnent cette scène alternative en ébullition.

