Que vous soyez un habitant de la ville lumière ou un visiteur venu d’ailleurs, le Festival Post in Paris vous invite pour sa sixième édition les 18 et 19 mai 2024. S’évertuant à offrir un voyage sonore et géographique chaque année, c’est du côté de St Ouen que le festival fera résonner sa sélection soigneusement élaborée d’artistes qui repoussent les limites du post-rock, explorant de nouveaux horizons sonores tout en restant fidèles à l’essence même de ce genre.