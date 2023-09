Cette année le festival No Frontiers sera au plur-iels tant dans ses acteur·rice·s que dans ses sujets ! A l'occasion d'ateliers, tables rondes, concerts et spectacle, nos intervenant·e·s vont échanger autour de la question des genres dans leurs multiplicités et s'attacher à défaire les canons qui leurs sont imposé·e·s.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.