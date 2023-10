Les Nuits Courtes reviennent pour une 6e édition au cœur du Sud-Vendée pour 3 nuits de folies qui devraient ravir les amoureux de musique et nourrir les noctambules les plus aguerris ! Les 27, 28 et 29 octobre, le rendez-vous est donné à Fontenay-le-Comte avec la crème des artistes montants et confirmés de la scène hexagonale et internationale pour un week-end qui ne devrait pas être de tout repos !