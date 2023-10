Artistes émergents et têtes d’affiche se succèderont sur les différentes scènes intérieures et extérieures de La Seine Musicale : l’occasion de (re)vivre une expérience festivalière unique dans un lieu unique.

Du hip-hop, du rock, de la pop, des musiques électroniques, de la chanson française et aussi des créations originales… Le Festival Chorus, chambre d’écho de la scène française et internationale, célèbre la richesse des musiques actuelles avec une programmation aussi populaire qu’exigeante.

