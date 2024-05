Super! présente Une soirée en tête à tête avec Mr Giscard au Badaboum. Après avoir donné des concerts à guichets fermés dans les salles myhtiques de l'Élysée Montmartre et de La Cigale, Mr Giscard revient à Paris pour une série de concerts plus intimistes au Badaboum. Rendez-vous les 18 avril, 23 mai et 27 juin 2024 !