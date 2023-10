Draussen Im Grünen

STEFANIE HEINZMANN XV – Celebrating 15 years of love & live „XV“ – römisch für 15. Denn trotz ihres jungen Alters feiert die erfolgreiche Schweizer Pop- und Soulsängerin im nächsten Jahr bereits das 15jährige Jubiläum ihrer Solokarriere. Und dies wird sie gemeinsam mit ihrer Band auf den Bühnen in Deutschland und der Schweiz ganz besonders zelebrieren. Man darf gespannt sein, es warten einige Überraschungen auf das Publikum.

Beim Blick auf die lange Liste an Meilensteinen in ihrem Leben, ist es sowieso kaum zu glauben, dass Stefanie Heinzmann erst 33 Jahre alt ist. Nachdem sie 2008 die Talentshow von TV-Entertainer Stefan Raab gewann hat sie eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ganze sechs Alben hat sie veröffentlicht und dafür zahlreiche Preise abgeräumt – u.a. den Echo, Comet, MTV Music Award, die 1LIVE Krone sowie mehrfach den Swiss Music Award. Zuletzt 2020 als „Best Female Act“.

Ganz pur und mitreißend ist die Sängerin zu erleben, wenn sie gemeinsam mit ihrer Band auftritt. Mit diesem vertrauten Kreis exzellenter Musiker hat sie weltweit bisher mehr als 500 Konzerte gespielt. Ihre herausragende Live-Energie führte die Schweizerin bis ins Apollo Theatre nach New York, wo Größen wie Ella Fitzgerald und James Brown Geschichte schrieben. Allein 2022 gab die euphorisierende Performerin über 40 umjubelte Konzerte.

Örtlicher Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH