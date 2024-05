Bruit Rose Music est très heureux de partager son nouveau projet à l’occasion des 6 ans du collectif : le Displace Festival. Accompagnée pour cette première édition du Collectif Scale, l’équipe Bruit Rose veut unir arts numériques et musiques électroniques. Les 26 et 27 avril, nous transformons le Square Dom Bedos en théâtre des lumières, rythmées par les vibrations cadencées de sets de haute volée. Un plateau 100% house & minimal sublimé par plusieurs installations lumineuses immersives et interactives.