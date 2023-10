Siamo 9, ci chiamiamo Dieci, ma vogliamo diventare cento, mille, diecimila.

E questo lo possiamo fare solo insieme. Per questo nasce il Dieci Festival.

COME NASCE IL DIECI FESTIVAL?

Un festival nuovo, fatto da giovani per i giovani.

Abbiamo partecipato per anni a grandi festival in Italia e in Europa.

Abbiamo visto live indimenticabili, ascoltato talk originali e scoperto luoghi nascosti e incredibili.

Per questo abbiamo deciso di concentrare in due giorni tutto quello che ci piace in un unico evento / Per questo abbiamo deciso di far tesoro di tutte queste esperienze e creare il nostro evento, concentrando in due giorni tutto quello che ci piace.

E abbiamo deciso di farlo a Firenze, casa nostra.

SAREMO TANTI E CI SENTIREMO A CASA

Due giorni di musica live, che prenderanno vita all’interno di Ultravox, il bellissimo anfiteatro delle Cascine. Tre artisti a serata, dal tramonto alla sera.

E poi due giorni di Fuori dagli Schermi, il format di talk in cui si confronteranno personaggi che mai andrebbero a cena insieme (o forse sì?). Videomaker nati su YouTube e registi cinematografici, esperti di arte e creator cresciuti sui social. Parliamo di sessualità, di musica e di sostenibilità. Lo faremo con punti di vista e spunti diversi. Ci metteremo in gioco, ti unisci?

Fuori dagli Schermi non è solo parole: due giorni di workshop, in cui coinvolgeremo realtà e associazioni del territorio. Diventeremo skater, poi calciatori, impareremo a camminare su una slackline (non spaventatevi) e a disegnare. Diventeremo grandi e subito dopo torneremo bambini. Scopriremo talenti nascosti o cose in cui siamo davvero negati. Ma per noi questo non fa differenza.

Questo è un evento 14+