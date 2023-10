Decadance Festival 2022

C’est à l’orée des bois, dans un endroit magique perdu entre mer et montagne que se retrouveront les lutins les plus perchés de nos lointaines contrées. Du 26 au 28 août, c’est dans ce lieu fantastique suspendu hors du temps que viendront danser les plus beaux farfadets dans notre forêt enchantée. Venez tenir compagnie aux sorciers, aux gnômes, et envolez-vous vers de nouveaux horizons afin de redonner vie à cette magnifique région trop souvent abandonnée par de mauvais elfes. Rejoignez notre bataillon de sauvageons, et prenez part à l’expérience Decadance !