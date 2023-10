Dancity Winter Festival 23

È in arrivo la diciottesima edizione del Dancity Festival! Il festival internazionale di cultura e musica elettronica torna in versione invernale l’8 e il 9 dicembre 2023 a Foligno. Dancity Winter 2023 “Reset” avrà il suo fulcro nella "ripresa" del centro città, nel ricreare un ambiente a dimensione umana in cui respirare, partecipare, approfondire in un tempo dilatato rispetto all'accelerazione di questi tempi, nell'approcciare la tradizione vista in chiava avanguardistica. Live & DJ set, produzioni proprie, concerti, prime assolute, installazioni, talk aperti al pubblico, workshop, laboratori per bambini. Reset, and enjoy Dancity Festival!