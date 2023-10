Dancity Festival 2023

Bentornati al Dancity Festival! La nuova edizione del festival internazionale di cultura e musica elettronica si terrà dall'1 al 3 giugno nella splendida Villa Fabri di Trevi, in Umbria. Un vero e proprio villaggio musicale immerso nel verde delle colline di ulivi con performance di artiste/i italiane/i ed internazionali, prime italiane, produzioni originali, installazioni, food truck, bar e aree relax. Vieni al Dancity Festival per vivere un'esperienza indimenticabile e godere di un'atmosfera unica!

