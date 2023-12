Da quaggiù per guardare le montagne, le mappe del cielo, i giganti, le allucinazioni. Prendere la letteratura come scandaglio interpretativo per scavare mentre si guarda in alto, per farsi più piccoli di fianco a Dostoevskij e a Michelangelo e al Nebraska di Springsteen. Farsi più piccoli per starci tutt* e per guardarsi meglio.