La Crème SOL-R c'est des formats open air sur deux scènes au Point Fort d'Aubervilliers qui combinent musique électronique, fête, scénographie astrale, activités et shops locaux. Au programme, une Sun Stage house bien SOL-R, son dark side électro en indoor, la Moon Stage, des activités et des stands à s'y perdre

