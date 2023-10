Club x Global System

Depuis quelques années, des genres musicaux fortement ancrés dans une ville ou une région comme l’amapiano, le baile funk et le jersey club se retrouvent en haut des charts et inondent les réseaux à l’échelle mondiale. Dans ce global dancefloor, les niches musicales s’unissent et s’hybrident pour créer un nouveau système. En 2023, cet esprit vibre en Europe, et notamment à Paris, au travers de communautés et de collectifs bouillants qui changent radicalement le paysage des clubs, des festivals et de l’industrie. Cet été nous mettons en avant ces scènes et ce mouvement.

Global System - du 30 juin au 30 août 2023 - La Machine du Moulin Rouge & Le Bar à Bulles