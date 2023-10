Club Recovery : MYD, Skateboard, Willikens & Ivkovic

Du 12 au 14 janvier, trois clubs, trois peaktime pour se remettre du réveillon et démarrer en flèche ce mois de janvier si déprimant habituellement. On vous attend en forme dès le jeudi pour le grand retour du dj le plus nonchalant du game : MYD. Enfin un vendredi 13 qui portera bonheur : avec son faciès de bûcheron tout droit sorti d’un Fjord, Skatebård s’inscrit dans cette interminable lignée de producteurs norvégiens de talent proposant une relecture des codes disco, la touche cosmique en plus ! Samedi c’est retrouvailles avec Lena Willikens et Vladimir Ivkovic, résidents du Salon des Amateurs à Düsseldorf (solide!) A noter aussi, le retour de Clyde Arcalis, ancien marathonien des platines parti s’exiler en terre belge pour distiller sa vibe hypnotique.