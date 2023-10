L'area è all'aperto e il palco dell'esibizione è disposto di fronte al prato dove potrete seguire il concerto e godervi un fantastico panoramica immerso in un parco verde, in centro città.

In occasione dell'inaugurazione degli eventi ai rigenerati Giardini Baltimora di Genova Closer Events, in collaborazione con La Panoramica Festival, dedicano un weekend alla musica e all'intrattenimento.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.